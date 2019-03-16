Дуглас Коста: Роналду очень быстро покорил всех в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал об адаптации нападающего Криштиану Роналду в туринской команде.



«Как только Роналду прибыл в „Ювентус“, клуб стал лучше во многих аспектах. Его вклад был ощутимым. Роанлду забивает голы каждую неделю, он привлёк внимание болельщиков к команде. С ним мы рассчитываем на победу, надеемся войти в историю.



Хотите верьте, хотите нет, но, когда нам сообщили о переходе Роналду, я начал думать, как будет выглядеть раздевалка команды. Мы все должны любить друг друга, как товарищи по команде, потому что все мы работаем на один результат, но Роналду очень быстро всех покорил. Он простой, трудолюбивый парень, стремится побеждать. „Ювентус“ искал именно такого игрока», — приводит слова Косты Football Italia.