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Г. Иванов: за что ругать Эль-Кабира? На нём было нарушение, все признали это

Г. Иванов: за что ругать Эль-Кабира? На нём было нарушение, все признали это
Футбол / РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА высказался по поводу пенальти, назначенного в ворота екатеринбургской команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1). Напомним, пенальти был назначен из-за игры рукой полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира.

«В честь чего Эль-Кабиру должно было достаться? Он провёл хорошую игру, просто так получилось. Он думал, что было на нём нарушение. И оно было, все признали это. Поэтому за что его ругать?» — сказала Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Московский ЦСКА после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 33 очка. «Урал» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России.

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