Гончаренко: довольны победой, ЦСКА сумел дожать «Урал»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«Конечно, мы довольны победой, идём вперёд. Мы нашли возможность в последние 25-30 минут увеличить темп игры. В первом тайме было без ударов в створ, без особых моментов. Нам важно было чуть быстрее сыграть на половине поля соперника, там закрепиться, потому что мы очень много мячей теряли в простых ситуациях. Ну и пробовать создавать опасные моменты — не с игры, так со стандартного положения. Получилось. Важно, что мы, имея какое-то территориальное преимущество, умеем дожимать соперника. Сегодня это произошло.



Серьёзная ли травма у Набабкина? Думаю, у него ничего серьёзного нет», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».