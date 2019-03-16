Спаллетти: давать прогнозы на миланское дерби невозможно

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 28-го тура Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 17 марта. Спаллети признал, что в стартовом составе появится полузащитник миланцев Раджа Найнгголан.

«Можем ли мы финишировать выше «Милана»? Это сильная команда, которая неоднократно доказывала это. Но наша цель — финиш в топ-4.

Найнгголан не останется на скамейке. Что касается прогнозов, то на дерби их сложно давать. Важно то, как играешь. От этого и будет зависеть результат», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Интера».

«Милан» с 51 набранным очком занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Интер» набрал 50 очков, подопечные Спаллетти находятся на четвёртой строчке.