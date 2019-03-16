Аллегри уверен, что Роналду не дисквалифицируют за неприличный жест

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможной дисквалификации форварда туринцев Криштиану Роналду из-за неприличного жеста, который португалец показал во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Ранее СМИ утверждали, что Роналду могут дисквалифицировать на несколько матчей Лиги чемпионов.

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«Дисквалификация Роналду? Этого не будет. Каждый празднует голы так, как хочет. Я не видел в этом праздновании ничего странного, обычные эмоции. Никакой дисквалификации не будет», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.