Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.



«Мы ещё раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч „Зенита“ с „Вильярреалом“, где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта.

Сегодня я побывал на тренировке „Зенита“ в Новогорске, мы ещё раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со „Спартаком“ в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

В воскресенье, 17 марта, сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта.