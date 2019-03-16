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Жирков вызван в сборную России

Фото: РИА Новости
Жирков вызван в сборную России
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Мы ещё раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч „Зенита“ с „Вильярреалом“, где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта.

Сегодня я побывал на тренировке „Зенита“ в Новогорске, мы ещё раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со „Спартаком“ в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

В воскресенье, 17 марта, сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта.

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