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«Ман Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Ман Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Суонси Сити», выступающий в Чемпионшипе, принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Суонси» Мэтт Граймз, реализовавший пенальти на 20-й минуте. До перерыва нападающий Берсант Целина увеличил преимущество хозяев. Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва отыграл один мяч в середине второго тайма. На 78-й минуте вратарь Кристоффер Нордфельдт сделал счёт равным, забив в свои ворота. Победу «горожанам» принёс форвард Серхио Агуэро, отличившийся в концовке.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, «Суонси» покинул турнир. Ранее в 1/2 финала пробился «Уотфорд».

Кубок Англии. 1/4 финала
16 марта 2019, суббота. 20:20 МСК
Суонси Сити
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 – Граймз – 20 (пен), 2:0 – Целина – 29, 2:1 – Силва – 69, 2:2 – Нордфельдт – 78 (автогол), 2:3 – Агуэро – 88
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