Роскошный гол ударом головой — в видеообзоре матча СПАЛ — «Рома»

В матче 28-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Рому». Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Меацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник СПАЛа Мохамед Фарес, отличившийся на 22-й минуте после передачи защитника Тьяго Сионека. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Диего Перотти сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс нападающий Андреа Петанья, который забил с 11-метровой отметки на 59-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

СПАЛ прервал серию без побед в чемпионате Италии, которая состояла из шести матчей. Ранее команда Леонардо Семпличи потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Для римского клуба это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Рома», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ (26) — 15-е.