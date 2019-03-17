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Гол Деспотовича и удаление Федотова — в видеообзоре матча «Динамо» — «Оренбург»

Гол Деспотовича и удаление Федотова — в видеообзоре матча «Динамо» — «Оренбург»
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, который отправил мяч в ворота московского «Динамо» на 52-й минуте. На 60-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов удалил со скамейки главного тренера хозяев Владимира Федотова. Специалист был возмущён тем, что судья не назначил пенальти в ворота московской команды.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит».

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