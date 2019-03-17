«Вальядолид» вырвал победу в компенсированное время матча с «Эйбаром»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 54-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна. На 91-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий «Вальядолида» Даньеле Верде. Спустя две минуты форвард гостей Серхио Гвардиола вывел «Вальядолид» вперёд в счёте.



«Вальядолид» набрал 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионат Испании. «Эйбар» (35) располагается на 11-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 63 очка в 27 матчах турнира.