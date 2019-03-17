Сёмин: футболисты «Локомотива» показали хороший уровень игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).



«Я очень доволен тем, что мы при хорошей игре одолели команду, которая показывает очень сильный футбол. Эти три очка нам достались в хорошей борьбе, футболисты показали хороший уровень игры. Этим я доволен», — приводит слова Сёмина телеканал «Матч Премьер».

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 30 марта. «Краснодару» предстоит домашняя игра с «Анжи», которая пройдёт 31 марта.