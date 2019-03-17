Сёмин: «Локомотив» провёл один из лучших матчей в сезоне

Главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Рановато нас списали из борьбы за верхние места. Мы о себе сегодня напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, одна из наших лучших игр в этом сезоне. Поэтому будем продолжать дальше. Сегодня был баланс в игре. Игроки хорошо возвращались в оборону, когда этого требовала ситуация. Прессинговали хорошо на чужой половине поля, выиграли закономерно.

Что с Хёведесом? Лёгкое сотрясение, наверное. Иначе бы он сыграл после перерыва», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.