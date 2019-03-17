Идову: на пассивную игру «Краснодара» могла повлиять неудача с «Валенсией»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

«Разбирали матчи «Краснодара» и были готовы. Да, они показывают симпатичную игру в чемпионате, у них хорошее взаимодействие. Результат показал, что мы хорошо к ним были готовы.



На их пассивную игру могла повлиять неудача за 30 секунд до конца с „Валенсией“, но там всё-таки все профессионалы. Негативно могли сказаться и высказывания по поводу их серии без побед. Но нам было важно абстрагироваться от всего этого и хорошо сыграть.



Установки Сёмина в перерыве? В это время я разминался на поле и не слышал всех указаний Юрия Павловича.



Не удалось реализовать остальные моменты из-за обидных мелочей. Реализуй мы все свои моменты, игра бы закончилась раньше. Важно также, что сумели сыграть надёжно сзади и добыть победу.



Позиция андердога изначально хороша. За вами особо пристально не следят, вы аккуратно поднимаетесь выше и набираете очки. ЦСКА в этом плане короли, их сбрасывают со счетов, а они незаметно подбираются к вершинам и борются за чемпионство. Нам тоже нужно стремиться, чтобы в каждой игре набирать свои очки и идти наверх.



Погребняк? Я об этом даже не слышал», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.