Победный гол Лосано на 86-й минуте — в видеообзоре матча «Венло» — ПСВ

В матче 26-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ обыграл «ВВВ-Венло» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Венло на стадионе «Де Кул». Обслуживал матч арбитр Йерун Мансхот, которому помогали Ренс Блейминк и Рихар Полман.

Единственный гол на 86-й минуте забил Ирвин Лосано. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пабло Паулино Росарио.

ПСВ, набрав 67 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Отрыв клуба из Эйндховена от главного преследователя — «Аякса» — увеличился до пяти очков. «ВВВ-Венло» (32) остался на 11-м месте в таблице.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Аяксом». «ВВВ-»Венло" предстоит выездная игра с «НАК Бредой». Оба матча состоятся 31 марта.