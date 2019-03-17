Глушаков: «Спартаку» надо было выигрывать и не упускать очки

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча, проходившая на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев отличился сам Глушаков.

«Нам надо было выигрывать и не упускать очки, чтобы «Зенит» не оторвался дальше. Но увы… Боевая ничья. Думаю, и мы, и они заслуживали голы. Дерби удалось.

Тяжело оценивать, кто был лучше. Конечно, я скажу, что наша команда была лучше. А «Зенит» скажет, что их команда была лучше. Это футбол, и результат на табло. Можно быть лучше, а победит другая команда. Какая разница?» — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.