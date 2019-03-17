Семак: нужно устанавливать VAR, решения не должны зависеть от одного человека

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«Надо поблагодарить болельщиков и команду – всего два дня было на восстановление, но проявили характер и волю. Хотелось победить, но не получилось. Мы не очень удачно вошли в игру, спартаковцы смотрелись свежее, успевали нас накрывать. В остальном мы играли неплохо. Жаль, что не набрали три очка.



Назначить арбитра, который получил «неуд» в первом матче, для меня изначально было непонятным решением. У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор с Дзюбой я видел, по мне это пенальти. Чистый. Дзюба прокидывает мяч, следует удар в бедро. По поводу отменённого забитого мяча – не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему VAR, решения не должны зависеть от одного человека

Почему заменил Азмуна? Ему нужен отдых сейчас. Он пропустил зимнюю подготовку с нами. Функционально он не готов пока на 90 минут. Плюс приехал без отдыха к нам после сборной, ему тяжело. Но Сердар – молодец, он в каждой игре имеет моменты, разнообразил наши действия.



Чтобы реализовывать моменты, Азмуну нужно работать. Со временем опыт и хладнокровие придут, надеюсь, он станет забивать больше. Работать – другого пути нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.