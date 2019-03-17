Кононов: действия Умярова и Глушенкова в матче с «Зенитом» оцениваю положительно

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру молодых полузащитников Максима Глушенкова и Наиля Умярова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Они очень хорошо проявляют себя на тренировках. Это первое. Второе – делить игры на «Зенит» и другие я абсолютно не готов и никогда не буду. Каждый матч – как финал. В любой игре может выйти любой футболист. Этим ребятам по 18-19 лет, им нужно давать играть. В целом действия Умярова и Глушенкова оцениваю положительно. Но вообще есть определённые критерии: если атакующий игрок выходит, он должен усиливать игру. Глушенков, кроме одной передачи, ничем не запомнился. Умяров сделал несколько хороших пасов, через него выходили в атаку. Я видел, что Глушаков уже подустал, и мне было нужно, чтобы мы более точно выходили в атаку и держали центр поля под контролем. Умяров справился.

Что касается ротации, у нас есть Зобнин, Глушаков, Гулиев, получивший лишнюю карточку. Ротация вынужденная. Сейчас Зобнин получил карточку. Я вижу, как работают футболисты и выбираю состав, исходя из их состояния. Например, Глушаков не попал в состав на игру с «Динамо», Аяз смотрелся лучше. Фланговый футбол – да, нам нужно улучшать. Есть моменты, где неплохо получается, а есть нестыковки, где мы теряем мячи в простых ситуациях. Но нужен вообще баланс – и на флангах, и в центре. Над этим сейчас и будем работать. Все недочёты видим, постараемся во время паузы потрудиться над этим.



Ташаев провёл хороший матч. Отдал голевую передачу, это важно для игрока атаки. Значит, не просто находился на поле. Было определённое волнение, так как давно не играл в основном составе, но в целом он справился. Хотя хотелось бы ещё больше подходов к воротам от него и реализации, чтобы брал игру на себя и обострял. Думаю, у него это получится», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.