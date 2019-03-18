Алдонин перенёс поездку на мастер-классы из-за смерти бывшей жены Юлии Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в настоящий момент работающий в «Волге», поменял планы в связи со смертью своей бывшей жены – известной певицы Юлии Началовой.



Как сообщает вести35.рф, Алдонин должен был отправиться в Вологодскую область, чтобы накануне, 17 марта, провести там мастер-классы для юниоров. В связи с кончиной бывшей супруги экс-полузащитник перенёс поездку на две недели. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



В настоящий момент Алдонин принимает участие в организации похорон Началовой, а также занимается вопросом оформления опеки и переезда дочери Вероники, которая жила с матерью после развода пары в 2011 году.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.