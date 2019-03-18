Марков — о матче с «Оренбургом»: наверное, надо в церковь сходить

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков признался, что не знает, почему он и его команда не смогли забить в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).



«Не знаю, наверное, надо в церковь сходить. Не знаю, что ещё делать. В принципе, во всех эпизодах действовал правильно, но мяч не шёл в ворота. На мой взгляд, мы хорошо играли в обоих таймах. Просто пропустили контратаку и не забили свои моменты, всё. В остальном мы действовали здорово, но не забили. В том числе я не забил», — сказал Марков в интервью клубной пресс-службе «Динамо».



«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на сегодня является петербургский «Зенит».

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