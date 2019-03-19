Дворкович: в сборной России выбор из 20-25 человек, смешно же

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2018 Аркадий Дворкович отметил, что у сборной России небольшой выбор игроков.



«В России мало частных клубов — это плохо. В стране в принципе мало команд и лиг, а государственный сектор не может содержать больше того, что уже есть. При этом у нас небольшой выбор футболистов для сборной. Выбираем не из 50, а из 20-25 человек. Смешно даже. А прирост может быть только за счёт частных денег.

Миллионные выплаты футболистам из государственных и региональных бюджетов? У нас экономика в основном государственная. Чему тут удивляться? При этом практически нет крупных компаний, которые не финансируют спорт", — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Дмитрию Егорову, Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.