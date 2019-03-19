Матч Бельгия — Россия обслужит румынская бригада арбитров

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — России, сообщается на официальном сайте РФС.



Встреча сборных Бельгии и России обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли ассистентов главного судьи выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным рефери на эту встречу назначен Себастьян Колцеску.



Матч Бельгия — Россия состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. В воскресенье, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Казахстана. Матч пройдёт на стадионе «Астана-Арене» и начнётся в 17:00 мск. Также в группе I национальной команде России предстоит сыграть со сборными Шотландии, Кипра и Сан-Марино.



