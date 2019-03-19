Ари: Погребняк не заслуживает внимания. Грустно думать, что такие люди ещё есть

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка. Ранее Погребняк сказал, что темнокожие игроки не должны выступать за российскую национальную команду.

«Я не стал бы ничего говорить по этому поводу, потому что он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди ещё есть. Моя цель — продолжать защищать цвета сборной России.

Многие люди говорят, что этот парень — негодяй, раз говорит такое. Я страдал от расизма в России, как и другие темнокожие игроки, которые играли здесь, например Роберто Карлос, Халк и Это'о, но это было несколько лет назад, в настоящее время мы такого больше не видим. Говорят, что в Санкт-Петербурге подобное встречается чаще.



В России я чувствую себя как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь есть дочь, много друзей, и в будущем я хочу продолжать жить здесь.



Партнёры по команде всегда относились ко мне очень хорошо, без исключения. Игроки сборной очень уважают меня за мой опыт выступлений в России, поэтому я даже не беспокоюсь о такой ситуации. Все знают, что я отдаю всего себя клубу и сборной, и ценят это", — приводит слова Ари ESPN.