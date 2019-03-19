Мяч, которым Глушаков забил 1500-й гол «Спартака» в РПЛ, передан в клубный музей

В музей «Спартака» передан мяч, которым был забит 1500-й гол красно-белых в чемпионате России. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Напомним, что юбилейный гол «Спартака» забил Денис Глушаков в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Этот гол хавбек посвятил своему дяде Валерию, который становился чемпионом СССР в составе «Спартака» и ушёл из жизни в 2017 году.

Мяч с автографом Глушакова и его памятной надписью будет храниться в музее «Спартака».

Первый гол «Спартака» был забит 29 марта 1992 года. Его автором стал Владимир Бесчастных, который отличился в матче с «Крыльями Советов». 500-й гол забил Андрей Тихонов в матче с «Зенитом» (2:1) в 1999 году. 1000-й гол клуба был забит в 2008 году. Тогда отличился Никита Баженов в матче с «Локомотивом» (2:2).