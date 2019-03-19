«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась ничьей — 1:1.

Видео доступно в YouTube-канале «Спартака».

Счёт на 13-й минуте открыл Денис Глушаков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александр Ташаев. На 27-й минуте счёт сравнял Вильмар Барриос.



«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте. В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.