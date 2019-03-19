Лексаков: у сборной России U19 есть все шансы на выход в финал чемпионата Европы

Технический директор РФС Андрей Лексаков поделился ожиданиями от участия сборной России U19 в Элитном раунде чемпионата Европы—2019, который стартует завтра, 20 марта.



«Мы рады играть в Краснодаре, в этой гостеприимной академии. Есть определённые трудности, о которых скажет тренер, но это не оправдание. Все игроки готовы к завтрашнему матчу, и мы все верим в успех.



Были все предпосылки, чтобы проводить турнир в России. Мы должны побороться за выход в финал чемпионата Европы, у нас для этого есть все шансы», — передаёт слова Лексакова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.



В первом матче Евро-2019 сборная России сыграет с Азербайджаном. Также национальной команде предстоит встретиться с Румынией и Ирландией.