Умяров: приятно, что этот раунд Евро проводится в России, играть на родине легче

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России U19 Наиль Умяров поделился ожиданиями от участия национальной команды в Элитном раунде чемпионата Европы—2019.



«Приятно, что раунд проводится в России, играть на родине всегда легче. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пробиться на Евро. У нас очень сильная команда. В таких турнирах очень важно сплотиться, индивидуальность каждого игрока помогает команде. Нужно быть вместе, и тогда у нас всё получится», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.



Завтра, 20 марта, сборная России в своём первом матче на Евро-2019 сыграет с Азербайджаном. Также национальной команде предстоит встретиться с Румынией и Ирландией.

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