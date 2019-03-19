CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу «Пари Сен-Жермен» после того, как клуб подал апелляцию в связи с проверкой на соответствие правилам финансового фэйр-плей представителями УЕФА, сообщает Mundo Deportivo.



Ещё в июле УЕФА начал новую проверку в отношении «ПСЖ», несмотря на то что парижский клуб выполнил условия организации и продал футболистов за сумму в € 50 млн. Ранее сообщалось, что продажа футболистов поможет «ПСЖ» избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015-2017 годов.



Таким образом, CAS принял решение аннулировать решение УЕФА о возобновлении проверки «ПСЖ». Решение УЕФА об отсутствии нарушений правил финансового фэйр-плей со стороны французского клуба от 13 июня является окончательным.