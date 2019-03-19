Кьеза досрочно покинул тренировку сборной Италии из-за травмы

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза досрочно покинул тренировку национальной команды из-за повреждения, сообщает Football Italia.



По информации источника, основным кандидатом на замену травмированному Кьезе является Стефан Эль-Шаарави. Ожидается, что игрок «Ромы» выйдет в стартовом составе сборной Италии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Финляндии.



Напомним, подопечные Роберто Манчини сыграют с Финляндией 23 марта. Во вторник, 26 марта, итальянская национальная команда проведёт матч со сборной Лихтенштейна. Также сборная Италии в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграет с командами Греции, Боснии и Герцеговины и Армении.



