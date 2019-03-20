Эвра извинился за гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра принёс извинения «Пари Сен-Жермен» за свои слова после поражения парижан в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с манкунианцами (1:3).

Напомним, Эвра в видео в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды «гомосексуалами» (в оригинале — «faggots»), а футболистов «Манчестер Юнайтед» — «мужиками».

«Случилось огромное недоразумение. Видео было снято в шутку, но СМИ преподнесли его так, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

Я не гомофоб. Если я кого-то обидел, то приношу извинения. Я этого не хотел, а французские СМИ пытаются меня унизить. Я за равенство. Ты имеешь право быть свободным, что бы ты ни делал в жизни. Я бы никогда никого не осудил», — сказал Эвра в видеообращении, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, по итогам противостояния «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной», а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.