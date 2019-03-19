«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба

«Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением по поводу комментариев бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра после поражения парижан в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с манкунианцами (1:3).



Напомним, Эвра в видео в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды «гомосексуалами» (в оригинале — «faggots»), а футболистов «Манчестер Юнайтед» — «мужиками».



«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена. Эти слова до глубины души потрясли клуб, который привержен ценностям взаимоуважения и открытости", — приводит текст заявления «ПСЖ» Get French Football News.

Напомним, по итогам противостояния «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной», а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.