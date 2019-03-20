Аршавин: в Казахстане есть ребята, которые могут доставить проблемы сборной

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальной командой Казахстана.

«Я отлично знаком с нашим соперником. Половина сборной — из «Кайрата», за который я играл, а другая — из «Астаны». Не думаю, что могут возникнуть какие-то сюрпризы.

Чего стоит опасаться? Во-первых, перелет в Астану будет несладким. Плюс на стадионе, на котором пройдёт матч, искусственный газон. Хотя он хорошего качества. Есть в Казахстане ребята, которые могут доставить проблемы, если наши должным образом не настроятся. Но, конечно, уровень сборной России выше, чем Казахстана.

Возможна излишняя самоуверенность у сборной России? Нет, но всякое бывает. Понятно, что наша сборная по классу выше, но если что-то пойдёт не так, всегда сложно переломить ход игры. Гораздо проще добиться успеха, когда твоя команда с самого начала хорошо стартовала в матче, повела в счёте», — приводят слова Аршавина «Известия».

Матч Казахстан — Россия пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.