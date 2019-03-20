Канчельскис: хорошим результатом для сборной станут 3 очка по итогам двух матчей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матчей сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Бельгии и Казахстана.

«Сборную России ждут две тяжелейшие игры. В Астане, я вообще так понимаю, у нас будет игра на искусственном поле. Ну, сборная Бельгии — что тут говорить — очень хорошая команда, веселая. Так что будут очень тяжёлые матчи.

Трудно на данный момент сказать что-то конкретное. Всё-таки сейчас у нас новый цикл начинается, новая команда — посмотрим, что будет: как они будут играть, какой схемы будут придерживаться, какой именно состав. Естественно, мы надеемся на положительный результат. Понятно, по статусу мы выше сборной Казахстана. И если даже команде Бельгии проиграем, то в игре с Казахстаном должны свои очки брать. Мне лично кажется, что хорошим результатом за два эти матча будут три очка. Думаю, бельгийцев нам сложно будет обыграть, а вот сборную Казахстана обязаны побеждать. Надо учитывать, что два матча на выезде играем за короткий временной промежуток. Здесь и перелёты всё-таки будут», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.