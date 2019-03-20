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«Челси» в июле сыграет с чемпионом Японии

«Челси» в июле сыграет с чемпионом Японии
Футбол / Англия

В июле нынешнего года футболисты «Челси» проведут матч с «Кавасаки Фронтале». 19 июля на «Интернейшнл Стэидум» в Йокогаме синие сыграют с чемпионом чемпионата Японии «Кавасаки Фронтале». Это будет первый матч английской команды в рамках предсезонной подготовки.

«Мы очень рады, что можем раскрыть детали первого матча, который войдёт в наше предсезонное расписание. Это будет захватывающее лето, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими уважаемыми партнёрами Yokohama Rubber Company, чтобы этот визит получился запоминающимся», — цитирует президента «Челси» Брюса Бака официальный сайт лондонского клуба.

«Челси» после 30 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков.

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