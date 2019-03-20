Анчелотти: Зидан и «Реал» созданы друг для друга

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о возвращении французского специалиста Зинедина Зидана на пост наставника мадридского «Реала».



«Зидан вернулся в мадридский „Реал“ сознательно, я не вижу угрозы для него. Никто не может заставить его нести ответственность за что-либо, основываясь на результатах текущего сезона. Хорошо, что он вернулся в „Реал“ сейчас, у него есть время для наблюдения и подготовки к следующему сезону.



Зидан и „Реал“ — идеальная пара. Они созданы друг для друга. Вот почему я уверен, что этот союз вновь сработает. Со следующего сезона всем придётся остерегаться мадридского „Реала“ в чемпионате Испании и в Европе», — приводит слова Анчелотти France Football.