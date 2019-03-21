Бышовец: опыт, полученный на ЧМ-2018, поможет сборной России в игре с Бельгией

Олимпийский чемпион Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальной командой Бельгии.

«Был на тренировке команды в Новогорске перед вылетом в Брюссель. Удалось коротко пообщаться с Черчесовым. Могу сказать, что в сборной рабочая атмосфера. Единственное, что смущает, — потери важных игроков в лице Кутепова и Зобнина. Это огорчает и создаёт проблемы для тренеров. Но у команды есть внутренние резервы, чтобы сохранять оптимизм перед тяжёлой игрой с Бельгией. А опыт, полученный на ЧМ-2018, должен помочь в противостоянии со столь грозным соперником», — приводят слова специалиста «Известия».

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск.