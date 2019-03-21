СМИ: Черчесов не вызывает в сборную игроков «Рубина» из-за конфликта с клубом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в конфликт с казанским «Рубином», утверждает «Спорт Бизнес Online».



По информации издания, у специалиста возникло недопонимание с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым. В конце января на совещании клубов РПЛ и руководства лиги Черчесов начал активно интересоваться выплатой долгов вратарю Сослану Джанаеву и защитнику Фёдору Кудряшову (около 60 млн на двоих). Сайманову не понравилось поведение тренера, и между ними состоялся разговор на повышенных тонах.



По словам издания, Черчесов после конфликта с Саймановым обратился с жалобой на «Рубин» к вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец. В ситуацию также был вовлечён министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В связи с давлением РФС быстрее обычного рассмотрел дела Кудряшова и Джанаева – «Рубин» рассчитался с футболистами в полном объёме.



Как отмечает источник, перед уходом из казанского клуба оба игрока ушли от своих агентов – их интересы в деле представлял Алан Агузаров, также сотрудничающий с Черчесовым. Сам специалист в свою очередь принял решение не вызывать ни одного игрока из «Рубина» на ближайшие международные матчи – это произошло впервые за 2,5 года работы тренера в сборной.

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