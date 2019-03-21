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Футбольный фестиваль «Спортивная волна» продолжает приём заявок от команд

Футбольный фестиваль «Спортивная волна» продолжает приём заявок от команд
Футбол

Международный футбольный фестиваль «Спортивная волна», проходящий при поддержке «Чемпионата», продолжает приём заявок от любительских команд. C 3 по 10 мая 2019 года коллективы из разных городов России, Европы и Азии разыграют сразу два трофея на натуральных газонах прибрежного турецкого города Белека. В основном турнире команды будут поделены на дивизионы, исходя из уровня подготовки и возраста футболистов. В Суперкубке сойдутся все команды фестиваля без ограничений.

Каждая команда получит флаг со своей символикой от Оргкомитета, а также возможность сразиться с соперниками более чем в 10 спортивных дисциплинах. Если приехавшие футболисты будут без команды, то они автоматически попадают в одну из сборных фестиваля или дозаявляются за готовые коллективы. Все члены сборных получают комплект формы.

В этом году домом для «Спортивной волны» станет отель Sirene Belek Hotel 5*, работающий по системе ultra all inclusive. Натуральное футбольное поле расположено у самого берега Средиземного моря. В распоряжении гостей фестиваля будут все возможности площадок отеля и дополнительная программа от Оргкомитета: собственная анимация для детей, танцевальные и альфагравити секции для девушек, вечерние концерты, развлекательные шоу и неспортивные соревнования только для участников «Спортивной волны».

Оставить заявку или уточнить подробности участия можно на сайте фестиваля.

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