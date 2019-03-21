Бердыев: я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что разговаривал с бывшим министром спорта России Виталием Мутко о должности главного тренера сборной страны.

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — приводит слова Бердыева Turkmenportal.

Черчесов возглавил национальную команду России в августе 2016 года. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Сегодня, 21 марта, российские футболисты на выезде сыграют с национальной командой Бельгии. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.