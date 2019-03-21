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«Молодёжка» «Енисея» сыграла в форме со львами и победила впервые в 10 матчах

«Молодёжка» «Енисея» сыграла в форме со львами и победила впервые в 10 матчах
Футбол / РПЛ

В перенесённом матче 18-го тура первенства молодёжных команд клубов Российской Премьер-Лиги «Енисей» одержал победу над «Ростовом». Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 89-й минуте забил Глеб Захаров.

«Енисей» впервые сыграл в необычной форме. На игровые майки было нанесено изображение морд львов. Ещё перед началом сезона красноярцы в шутку представили форму со львами. В дальнейшем пресс-служба «Енисея» неоднократно обыгрывала эту тему.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Енисея»

Любопытно, что молодёжная команда «Енисея» прервала 10-матчевую серию без побед. Красноярцы победили впервые с 28 сентября 2018 года. В таблице «Енисей» (16 очков) располагается на 13-й строчке, а «Ростов» (27) занимает 10-е место.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
21 марта 2019, четверг. 15:00 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
1 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 – Захаров – 88
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