Агент Гризманна опровергла слухи о переговорах с другими клубами

Мод Гризманн, сестра и агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, прокомментировала слухи, согласно которым она ведёт переговоры с другими клубами о трансфере футболиста.

«Есть только один клуб, с которым мы контактируем, — это «Атлетико». Больше ни с кем. Антуан разочарован из-за вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов, но такие же эмоции испытывают его одноклубники и тренер.

Утомительно читать новые вещи о том, что думает брат относительно будущего. На этой неделе Антуан находится в расположении сборной Франции. Все его мысли сосредоточены на национальной команде. Могу заверить, что сейчас ничего не происходит», — цитирует Мод L’Équipe.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.