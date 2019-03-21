Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Гризманна опровергла слухи о переговорах с другими клубами

Агент Гризманна опровергла слухи о переговорах с другими клубами
Футбол / Испания

Мод Гризманн, сестра и агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, прокомментировала слухи, согласно которым она ведёт переговоры с другими клубами о трансфере футболиста.

«Есть только один клуб, с которым мы контактируем, — это «Атлетико». Больше ни с кем. Антуан разочарован из-за вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов, но такие же эмоции испытывают его одноклубники и тренер.

Утомительно читать новые вещи о том, что думает брат относительно будущего. На этой неделе Антуан находится в расположении сборной Франции. Все его мысли сосредоточены на национальной команде. Могу заверить, что сейчас ничего не происходит», — цитирует Мод L’Équipe.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» — главные претенденты на Гризманна
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент