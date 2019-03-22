Фердинанд: без раздумий взял бы Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов».



«Я бы без раздумий взял Санчо в «Манчестер Юнайтед». Молодой, голодный и талантливый англичанин – вот всё, что нужно о нём знать. Я знаком с семьёй Джейдона ещё с тех пор, когда его даже не было на свете.



У него есть характер. Это очень важно для футболиста, вне зависимости от физических данных. Уйти из «Манчестер Сити», который хотел, чтобы он остался, сказать: «Я готов к игре на высоком уровне прямо сейчас и не намерен ждать», а потом добиться успеха – это определённо заслуживает уважения», — цитирует Фердинанда Goal.com.

Санчо: конечно, мечтаю о выигрыше «Золотого мяча»