Каррера: Семак показался мне честным и серьёзным, ценю в людях эти качества

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о личностных качествах наставника «Зенита» Сергея Семака.



«Я ценю в людях честность и серьёзность. Встречал ли я таких в российском футболе? У меня не было особой возможности пообщаться с кем-то из футбольной среды, потому что я не говорю по-русски. Единственный человек, с кем у меня была возможность пообщаться, – Сергей Семак. Я остался на пару дней после игры с «Зенитом». Он показался мне серьёзным и честным человеком, рассказывал о своей семье. Он один из тех людей, которые мне нравятся», — сказал Каррера в ролике на YouTube-канале Commandos.



Напомним, Каррера посетил матч «Спартака» с «Зенитом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Москве 17 марта и завершился со счётом 1:1.

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