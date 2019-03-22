Бэйл: в детстве много следил за «Арсеналом», мне нравилась игра Анри и Бергкампа

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, ранее выступавший за «Тоттенхэм», признался, что в детстве следил за выступлениями принципиального соперника «шпор» — за «Арсеналом».



«Я много следил за «Арсеналом». Мне очень нравилось наблюдать за игрой таких футболистов, как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. У них была отличная команда, хотя фанаты «Тоттенхэма» вряд ли будут в восторге от моих слов», — цитирует Бэйла Daily Mail со ссылкой на BT Sport.



Также валлиец вспомнил о своём переходе в «Реал» летом 2013 года: «Я ценю всё, что «Тоттенхэм» сделал для меня, но, думаю, тогда в клубе понимали, что, когда за футболистом приходит «Реал», ему трудно отказать. И хотя я наслаждался игрой за «Тоттенхэм», любил и продолжаю любить этот клуб, тогда я решил перебраться в Мадрид, потому что понимал, что в противном случае буду жалеть об упущенной возможности».

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