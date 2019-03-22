Г. Реднапп: Почеттино и Кейн останутся в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп считает, что нынешний наставник «шпор» Маурисио Почеттино и форвард Гарри Кейн не покинут лондонский клуб.

«Почеттино останется в «Тоттенхэме». Он в отличном клубе. У них новый стадион, прекрасные игроки и хороший тренировочный комплекс. Чего ещё можно хотеть? Что касается Кейна, уверен, он будет ещё долго играть за «Тоттенхэм». Не стоит за это переживать», — приводит слова Реднаппа Daily Express.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду «шпор» форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний футболист забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 26 матчах (25 — в стартовом составе).