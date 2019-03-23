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Юношеская сборная России уступила сверстникам из Японии

Юношеская сборная России уступила сверстникам из Японии
Футбол / Сборная России

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) во втором матче на турнире SportChain Cup в Дубае уступила Японии со счётом 1:2. Встреча состоялась в Дубае (ОАЭ) на стадионе «Севенс».

Для подопечных Александра Кержакова это поражение стало вторым на турнире. В стартовом матче россияне проиграли Мексике — 2:3.

В воскресенье, 24 марта, юношеская сборная России сыграет с командой Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск.

Россия — Япония 1:2 (1:0)
Голы: Петров, 18 (1:0). Сузуки, 53 (1:1). Кумасава, 71 (1:2).

Россия: Ботнарь, Прохин, Никитенков, Р. Литвинов (к), Мазурин (Кравцов, 65), Петров (Ведерников, 69), М.А. Данилин (Школик, 79), М.Н. Данилин (Карамышев, 65), Вахания, Сухарев (Макаров, 79), Файзуллин (Елеев, 79).

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