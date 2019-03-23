Самедов: балласт «Спартака»? Полгода назад я был в шаге от 1/2 финала ЧМ

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал высказывания болельщиков о том, что московский клуб избавился от балласта в его лице.



«Полгода назад я играл в основе сборной России на чемпионате мира и вместе с командой противостоял Испании и Хорватии. Выполнял все установки тренера. Да, была игра с Уругваем. Все прицепились к неудачным стандартам. Три плохо поданных штрафных — и вдруг каждый посчитал нужным сказать, что я, оказывается, не умею подавать. Хотя делал это всю жизнь. Можно открыть мою статистику по голевым передачам.



Не то чтобы меня это зацепило, просто считаю, что это неадекватная оценка. Много кто не подавал, не добивал, но заострили внимание именно на моих подачах. Что касается балласта, то ещё полгода назад я был в шаге от полуфинала чемпионата мира. Этого факта достаточно. Сейчас ушел в другую команду и помогаю ей», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».