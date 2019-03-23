Дешам: сборная Франции могла забить больше в матче с Молдавией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги первого матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Молдавии (4:1).



«Мы могли забить больше в этом матче. Однако это не отменяет того, что игры отборочного турнира сложны. Игроки отлично действовали на протяжении всей встречи. Рад, что все форварды забили, это хорошо. Мы не позволяли сопернику убегать в атаку после того, как теряли мяч. В предстоящих матчах мы должны придерживаться такого же курса, многое зависит от нас», — приводит слова Дешама сайт Федерации футбола Франции.



В следующем матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции сыграет с Исландией. Встреча состоится 25 марта и начнётся в 22:45 мск.

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