Гол Цубера помог Швейцарии обыграть Грузию в матче оборочного турнира Евро-2020

В матче 1-го тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Грузии принимала национальную команду Швейцарии. Встреча прошла в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Стивен Цубер, отличившийся в начале второго тайма после передачи нападающего Брила Эмболо. На 80-й минуте преимущество швейцарцев увеличил хавбек Денис Закария.

Во 2-м туре сборная Грузии в Дублине на стадионе «Авива» сыграет с Ирландией, а национальная команда Швейцарии в Базеле на арене «Санкт-Якоб Парк» встретится с футболистами Дании. Оба матча состоятся 26 марта.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате».