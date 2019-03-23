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Гол Цубера помог Швейцарии обыграть Грузию в матче оборочного турнира Евро-2020

Гол Цубера помог Швейцарии обыграть Грузию в матче оборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Грузии принимала национальную команду Швейцарии. Встреча прошла в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Стивен Цубер, отличившийся в начале второго тайма после передачи нападающего Брила Эмболо. На 80-й минуте преимущество швейцарцев увеличил хавбек Денис Закария.

Во 2-м туре сборная Грузии в Дублине на стадионе «Авива» сыграет с Ирландией, а национальная команда Швейцарии в Базеле на арене «Санкт-Якоб Парк» встретится с футболистами Дании. Оба матча состоятся 26 марта.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Грузия
0 : 2
Швейцария
0:1 – Цубер – 56, 0:2 – Закария – 80
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