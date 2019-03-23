Лёв: важно, чтобы сборная Германии продолжала развиваться как команда

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Нидерландов, который состоится завтра, 24 марта.

«В таких встречах всегда бывает особенная атмосфера. Хотим, чтобы отборочный турнир сложился для нас удачно. Положительные результаты — залог успеха. В то же время важно, чтобы команда продолжала развиваться.

У футболистов сборной Нидерландов отличная «химия». Они будут предельно мотивированы. Но и мы готовы провести хороший матч.

Зане и Гнабри? С ними всё в порядке, они могут сыграть. Могу же сейчас сообщить, что Нойер и Кроос выйдут в стартовом составе», — приводит слова Лёва пресс-служба Федерации футбола Германии.