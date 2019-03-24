Азар опроверг слухи о том, что он согласовал контракт с «Реалом»

Форвард «Челси» Эден Азар опроверг слухи, согласно которым он согласовал контракт с мадридским «Реалом». В настоящее время Азар находится в расположении сборной Бельгии. Сегодня, 25 марта, бельгийцы сыграют с киприотами матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Всё это лишь слухи. В них нет правды. Я полностью сосредоточен на предстоящем матче со сборной Кирпа. Я сейчас больше ни о чём не думаю», — цитирует Азара Sky Sport.

Контракт Азара с «Челси» истекает по окончании следующего сезона. Ранее сообщалось, что лондонцы могут продать бельгийца грядущим летом, чтобы он не ушёл через год бесплатно в статусе свободного агента. Также английские СМИ утверждали, что «Реал» предлагал за Азара € 65 млн.